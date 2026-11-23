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23.11.2026 20:27:13
Atlassian Aktie News: Atlassian zeigt sich am Montagabend gestärkt
Die Aktie von Atlassian zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Atlassian-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,5 Prozent auf 140,75 USD.
Die Atlassian-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 4,5 Prozent auf 140,75 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 26'762 Punkten notiert. Die Atlassian-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 142,62 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 138,89 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 275'165 Atlassian-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (229,96 USD) erklomm das Papier am 23.10.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Atlassian-Aktie 63,38 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2026 bei 56,03 USD. Der derzeitige Kurs der Atlassian-Aktie liegt somit 151,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Atlassian seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 05.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Atlassian -0,20 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 1.77 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.43 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 04.02.2027 erwartet.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Atlassian-Gewinn in Höhe von 5,54 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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