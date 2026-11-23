Um 16:28 Uhr ging es für das Atlassian-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,2 Prozent auf 140,30 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 26'998 Punkten notiert. In der Spitze legte die Atlassian-Aktie bis auf 140,59 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 138,89 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Atlassian-Aktien beläuft sich auf 122'941 Stück.

Am 23.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 229,96 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Atlassian-Aktie derzeit noch 63,91 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2026 bei 56,03 USD. Mit Abgaben von 60,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2026 erhielten Atlassian-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Atlassian am 05.11.2026. Das EPS wurde auf 0,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Atlassian im vergangenen Quartal 1.77 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Atlassian 1.43 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Atlassian am 04.02.2027 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Atlassian einen Gewinn von 5,54 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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