Atlassian Aktie News: Atlassian am Freitagabend im Aufwind

Das Papier von Atlassian legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 224,96 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'009 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Atlassian-Aktie bei 226,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 222,82 USD. Zuletzt wechselten 190'545 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 229,96 USD erreichte der Titel am 22.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Atlassian-Aktie. Am 11.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 56,03 USD. Der aktuelle Kurs der Atlassian-Aktie ist somit 75,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Atlassian-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Atlassian am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,60 Prozent auf 1.77 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Atlassian veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2028-Bilanz können Atlassian-Anleger Experten zufolge am 04.11.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 5,50 USD je Aktie in den Atlassian-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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