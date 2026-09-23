Atlassian Aktie News: Atlassian zieht am Mittwochabend an

Die Aktionäre schickten das Papier von Atlassian nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 3,0 Prozent auf 194,36 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 30'465 Punkten tendiert. Bei 196,92 USD markierte die Atlassian-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 190,02 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 231'204 Atlassian-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.09.2026 auf bis zu 199,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Atlassian-Aktie liegt somit 2,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 56,03 USD fiel das Papier am 11.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 71,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2026 erhielten Atlassian-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Atlassian am 06.08.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.77 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Atlassian am 29.10.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Atlassian einen Gewinn von 5,49 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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