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22.10.2026 20:27:13
Atlassian Aktie News: Atlassian am Donnerstagabend mit Einbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Atlassian. Zuletzt ging es für die Atlassian-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 224,50 USD.
Die Atlassian-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 224,50 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 28'989 Punkten notiert. Die Atlassian-Aktie sank bis auf 223,39 USD. Mit einem Wert von 226,27 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 219'719 Atlassian-Aktien gehandelt.
Am 22.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 229,96 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Atlassian-Aktie mit einem Kursplus von 2,43 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2026 Kursverluste bis auf 56,03 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 75,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten Atlassian-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Atlassian liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,09 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,60 Prozent auf 1.77 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.38 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Atlassian Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2028-Finanzergebnisse von Atlassian rechnen Experten am 04.11.2027.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Atlassian ein EPS in Höhe von 5,50 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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