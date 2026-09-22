Atlassian Aktie News: Anleger schicken Atlassian am Dienstagabend auf rotes Terrain

Die Atlassian-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,2 Prozent auf 189,32 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 30'706 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Atlassian-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 185,59 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 198,67 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 310'065 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 199,00 USD erreichte der Titel am 22.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Atlassian-Aktie 5,11 Prozent zulegen. Am 11.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 56,03 USD. Abschläge von 70,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Atlassian seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 06.08.2026 äusserte sich Atlassian zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 USD gegenüber -0,09 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Atlassian im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.77 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1.38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,49 USD je Atlassian-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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