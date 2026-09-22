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22.09.2026 16:29:00

Atlassian Aktie News: Atlassian am Dienstagnachmittag mit Kurseinbussen

Atlassian Aktie News: Atlassian am Dienstagnachmittag mit Kurseinbussen

Die Aktie von Atlassian gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Atlassian-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 3,0 Prozent auf 189,77 USD nach.

Die Atlassian-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 189,77 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 30'664 Punkten steht. Die Atlassian-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 189,04 USD ab. Bei 198,67 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 117'768 Atlassian-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.09.2026 bei 199,00 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,86 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2026 bei 56,03 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Atlassian-Aktie mit einem Verlust von 70,47 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Atlassian-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Atlassian am 06.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,09 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,60 Prozent auf 1.77 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,49 USD je Atlassian-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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