Atlassian Aktie News: Atlassian gewinnt am Abend an Fahrt

Um 20:26 Uhr wies die Atlassian-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 195,60 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 30'449 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Atlassian-Aktie bei 198,44 USD. Bei 194,46 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Atlassian-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 255'694 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 198,56 USD. Dieser Kurs wurde am 04.09.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,51 Prozent könnte die Atlassian-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 56,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 71,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Atlassian-Aktie. Am 06.08.2026 legte Atlassian die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,09 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.77 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Atlassian einen Umsatz von 1.38 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte Atlassian am 29.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Atlassian einen Gewinn von 5,49 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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