Atlassian Aktie News: Atlassian zeigt sich am Montagnachmittag fester

Das Papier von Atlassian legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,0 Prozent auf 197,70 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 30'207 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Atlassian-Aktie sogar auf 198,44 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 194,46 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 111'006 Atlassian-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 198,56 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,44 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 56,03 USD ab. Abschläge von 71,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Atlassian am 06.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,55 USD, nach -0,09 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Atlassian mit einem Umsatz von insgesamt 1.77 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.38 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 27,60 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 5,49 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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