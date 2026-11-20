Um 20:26 Uhr sprang die Atlassian-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 4,3 Prozent auf 138,69 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 25'335 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Atlassian-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 142,70 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 131,08 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 396'348 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.10.2026 bei 229,96 USD. Derzeit notiert die Atlassian-Aktie damit 39,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 56,03 USD fiel das Papier am 11.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 59,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie.

Zuletzt erhielten Atlassian-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 05.11.2026 hat Atlassian in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Atlassian ein EPS von -0,20 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 1.77 Mrd. USD gegenüber 1.43 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Atlassian am 04.02.2027 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Atlassian-Aktie in Höhe von 5,54 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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