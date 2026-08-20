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20.08.2026 20:27:13

Atlassian Aktie News: Atlassian zeigt sich am Donnerstagabend freundlich

Atlassian Aktie News: Atlassian zeigt sich am Donnerstagabend freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Atlassian. Zuletzt sprang die Atlassian-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 176,83 USD zu.

Die Atlassian-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 176,83 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'138 Punkten liegt. Die Atlassian-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 177,77 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 173,90 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 635'452 Atlassian-Aktien.

Am 10.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 184,00 USD. Mit einem Zuwachs von 4,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2026 bei 56,03 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 68,31 Prozent.

Atlassian-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 06.08.2026 lud Atlassian zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 USD gegenüber -0,09 USD im Vorjahresquartal. Atlassian hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.77 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.38 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 29.10.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Atlassian veröffentlicht werden.

In der Atlassian-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 5,50 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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