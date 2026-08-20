Atlassian Aktie News: Atlassian am Nachmittag tiefer

Das Papier von Atlassian gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 172,35 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 29'299 Punkten steht. Die Atlassian-Aktie sank bis auf 171,53 USD. Bei 173,90 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 294'921 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 184,00 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Atlassian-Aktie somit 6,33 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2026 (56,03 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Atlassian-Aktie derzeit noch 67,49 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Atlassian-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Atlassian am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.77 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.38 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 29.10.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 5,50 USD je Aktie in den Atlassian-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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