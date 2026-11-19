Um 20:26 Uhr ging es für die Atlassian-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 134,29 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 26'714 Punkten steht. In der Spitze fiel die Atlassian-Aktie bis auf 133,50 USD. Mit einem Wert von 133,95 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Atlassian-Aktien beläuft sich auf 455'464 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.10.2026 bei 229,96 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 71,24 Prozent könnte die Atlassian-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2026 bei 56,03 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 58,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Atlassian-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Atlassian 0,000 USD aus. Atlassian liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,35 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Atlassian noch ein Gewinn pro Aktie von -0,20 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.77 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1.43 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 04.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Atlassian-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 5,54 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen

Bullen übernehmen das Ruder: Atlassian-Aktie nach Milliarden-Umsatz im Aufwind

Ausblick: Atlassian legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor