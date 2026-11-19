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19.11.2026 16:29:00
Atlassian Aktie News: Atlassian macht am Donnerstagnachmittag Boden gut
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Atlassian. Die Aktionäre schickten das Papier von Atlassian nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 137,48 USD.
Das Papier von Atlassian legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,8 Prozent auf 137,48 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 27'304 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Atlassian-Aktie bei 140,41 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 133,95 USD. Bisher wurden heute 202'002 Atlassian-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 23.10.2026 auf bis zu 229,96 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Atlassian-Aktie damit 40,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2026 Kursverluste bis auf 56,03 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Atlassian-Aktie 145,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Atlassian-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Atlassian 0,000 USD aus. Atlassian liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 USD. Im Vorjahresviertel hatte Atlassian -0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.43 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.77 Mrd. USD ausgewiesen.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2027 veröffentlicht.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Atlassian ein EPS in Höhe von 5,54 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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