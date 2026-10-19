Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’369 -0.2%  SPI 20’271 -0.1%  Dow 52’048 0.1%  DAX 25’320 -1.2%  Euro 0.9268 0.1%  EStoxx50 6’145 -1.0%  Gold 4’146 -0.5%  Bitcoin 67’649 0.2%  Dollar 0.8266 0.2%  Öl 109.4 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Lindt1057075Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539DocMorris4261528ABB1222171
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Montagabend
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Schneider-Electric-Aktie: Schneider Electric plant Milliarden-Platzierung
Übernahme-Deal in der Biotech-Branche: Silence Therapeutics haussiert - Merck-Aktie stabil
Siemens-Aktie: Mit NVIDIA zur KI-Fabrik der Zukunft
Suche...
Plus500 Depot
19.10.2026 20:27:13

Atlassian Aktie News: Atlassian am Abend im Plus

Atlassian Aktie News: Atlassian am Abend im Plus

Die Aktie von Atlassian gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 213,14 USD zu.

Das Papier von Atlassian legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,6 Prozent auf 213,14 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'536 Punkten liegt. Die Atlassian-Aktie legte bis auf 213,85 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 208,11 USD. Zuletzt wechselten 178'140 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 223,00 USD. 4,63 Prozent Plus fehlen der Atlassian-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2026 bei 56,03 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Atlassian-Aktie 280,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Atlassian-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 06.08.2026 lud Atlassian zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es stand ein EPS von 0,55 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Atlassian noch ein Gewinn pro Aktie von -0,09 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.77 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Atlassian einen Umsatz von 1.38 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Atlassian Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren. Am 04.11.2027 wird Atlassian schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Atlassian einen Gewinn von 5,50 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen

Bullen übernehmen das Ruder: Atlassian-Aktie nach Milliarden-Umsatz im Aufwind

Ausblick: Atlassian legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor


Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Zebra Technologies: Die Augen der Roboter – die nächste KI-Chance?
10:01 Das Rückgrat des Welthandels
09:39 SG-Marktüberblick: 19.10.2026
09:08 MI-Titel weiter gefragt
08:15 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Kursverluste ausgeweitet
16.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adobe, Oracle, Salesforce.com
15.10.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (62.5%) auf ABB Ltd, Logitech International SA, Nestle SA
14.10.26 ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’909.12 19.99 SJYB2U
Short 15’218.95 13.97 SS9BDU
Short 15’788.74 8.97 SJB30U
SMI-Kurs: 14’368.78 19.10.2026 17:31:13
Long 13’740.91 19.99 S0S2BU
Long 13’428.39 13.97 S1B77U
Long 12’840.43 8.94 S6DBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Paukenschlag bei Lindt & Sprüngli: Konzernchef Lechner ist seinen Job los - Aktie mit Verlusten
BKW-Aktie: Energieproduktionschefin hält neue AKWs in der Schweiz für nicht realistisch
S&P 500 am KI-Tropf: Jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit für NVIDIA und Micron
Roche-Aktie stabil: Pharmariese präsentiert Krebsdaten am ESMO-Kongress in Madrid
Rheinmetall-Aktie im Minus: Zukauf der rumänischen Mangalia-Werft
Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer
Erste Schätzungen: Apple informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
SpaceX höher: Streit um Starlink-Drosselung in der Ukraine - Musk verspricht jedem US-Kind eine SpaceX-Aktie
Bitcoin unter Zinsdruck: Warum Krypto jetzt am Tropf der Notenbanken hängt

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.