Atlassian Aktie News: Atlassian am Abend im Plus

Das Papier von Atlassian legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,6 Prozent auf 213,14 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'536 Punkten liegt. Die Atlassian-Aktie legte bis auf 213,85 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 208,11 USD. Zuletzt wechselten 178'140 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 223,00 USD. 4,63 Prozent Plus fehlen der Atlassian-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2026 bei 56,03 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Atlassian-Aktie 280,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Atlassian-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 06.08.2026 lud Atlassian zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es stand ein EPS von 0,55 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Atlassian noch ein Gewinn pro Aktie von -0,09 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.77 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Atlassian einen Umsatz von 1.38 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Atlassian Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren. Am 04.11.2027 wird Atlassian schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Atlassian einen Gewinn von 5,50 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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