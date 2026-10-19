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19.10.2026 16:29:00

Atlassian Aktie News: Atlassian am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

Atlassian Aktie News: Atlassian am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Atlassian zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 207,88 USD zeigte sich die Atlassian-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der Atlassian-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 207,88 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'652 Punkten steht. Die Atlassian-Aktie zog in der Spitze bis auf 212,00 USD an. Das bisherige Tagestief markierte Atlassian-Aktie bei 207,50 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 208,11 USD. Der Tagesumsatz der Atlassian-Aktie belief sich zuletzt auf 63'733 Aktien.

Am 16.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 223,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Atlassian-Aktie. Bei 56,03 USD fiel das Papier am 11.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Atlassian-Aktie mit einem Verlust von 73,05 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Atlassian-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Atlassian 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Atlassian am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,09 USD je Aktie vermeldet. Atlassian hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.77 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.38 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Atlassian wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz am 04.11.2027.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 5,50 USD je Atlassian-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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