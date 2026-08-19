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19.08.2026 20:27:13

Atlassian Aktie News: Atlassian steigt am Abend stark

Atlassian Aktie News: Atlassian steigt am Abend stark

Die Aktie von Atlassian gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Atlassian zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 6,9 Prozent auf 174,22 USD.

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 6,9 Prozent auf 174,22 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'427 Punkten liegt. Die Atlassian-Aktie zog in der Spitze bis auf 174,27 USD an. Bei 161,61 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 819'134 Atlassian-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 184,00 USD. Dieser Kurs wurde am 10.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Atlassian-Aktie mit einem Kursplus von 5,61 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2026 Kursverluste bis auf 56,03 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 67,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Atlassian-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Atlassian am 06.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,09 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.77 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.38 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 29.10.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Atlassian-Gewinn für das Jahr 2027 auf 5,50 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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