Atlassian Aktie News: Atlassian zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Die Atlassian-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 167,55 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'330 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Atlassian-Aktie bei 168,55 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 161,61 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 229'030 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 184,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Atlassian-Aktie ist somit 9,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 56,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Atlassian-Aktie derzeit noch 66,56 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Atlassian-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Atlassian veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,09 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 1.77 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Atlassian 1.38 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte Atlassian am 29.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,50 USD je Atlassian-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen

Bullen übernehmen das Ruder: Atlassian-Aktie nach Milliarden-Umsatz im Aufwind

Ausblick: Atlassian legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor