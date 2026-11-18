Die Atlassian-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,8 Prozent auf 135,67 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 27'106 Punkten steht. In der Spitze büsste die Atlassian-Aktie bis auf 133,72 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 139,35 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Atlassian-Aktien beläuft sich auf 367'261 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.10.2026 bei 229,96 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 69,50 Prozent hinzugewinnen. Am 11.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 56,03 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 58,70 Prozent würde die Atlassian-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Atlassian-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 05.11.2026 hat Atlassian die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.77 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.43 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Atlassian am 04.02.2027 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Atlassian-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 5,53 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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