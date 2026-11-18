Die Atlassian-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 137,51 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 27'090 Punkten notiert. Die Atlassian-Aktie sank bis auf 136,75 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 139,35 USD. Der Tagesumsatz der Atlassian-Aktie belief sich zuletzt auf 141'906 Aktien.

Bei einem Wert von 229,96 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2026). 67,23 Prozent Plus fehlen der Atlassian-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Atlassian-Aktie liegt somit 145,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Atlassian-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Atlassian 0,000 USD aus. Am 05.11.2026 lud Atlassian zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.77 Mrd. USD – ein Plus von 23,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Atlassian 1.43 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 04.02.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 5,53 USD je Atlassian-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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