Atlassian Aktie News: Atlassian am Freitagabend leichter

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 191,87 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 29'484 Punkten steht. Im Tief verlor die Atlassian-Aktie bis auf 189,26 USD. Bei 193,47 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 300'421 Atlassian-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 198,56 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.09.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Atlassian-Aktie derzeit noch 3,48 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 56,03 USD ab. Abschläge von 70,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Atlassian-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Atlassian liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,55 USD, nach -0,09 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 1.77 Mrd. USD gegenüber 1.38 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Atlassian wird am 29.10.2026 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Atlassian im Jahr 2027 5,49 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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