Atlassian Aktie News: Atlassian wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Um 16:28 Uhr rutschte die Atlassian-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 191,83 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'442 Punkten steht. Die Atlassian-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 189,26 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 193,47 USD. Von der Atlassian-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 108'499 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.09.2026 bei 198,56 USD. Gewinne von 3,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 56,03 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 70,79 Prozent.

Atlassian-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 06.08.2026 lud Atlassian zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,09 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.77 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.38 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 5,49 USD je Atlassian-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen

Bullen übernehmen das Ruder: Atlassian-Aktie nach Milliarden-Umsatz im Aufwind

Ausblick: Atlassian legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor