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18.08.2026 20:27:13

Atlassian Aktie News: Atlassian am Abend stark gefragt

Atlassian Aktie News: Atlassian am Abend stark gefragt

Die Aktie von Atlassian gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Atlassian-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 5,3 Prozent auf 166,72 USD.

Um 20:26 Uhr sprang die Atlassian-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 5,3 Prozent auf 166,72 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'497 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Atlassian-Aktie bisher bei 167,87 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 158,58 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 652'122 Atlassian-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 184,00 USD erreichte der Titel am 10.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2026 bei 56,03 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 66,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Atlassian-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Atlassian am 06.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,09 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.77 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1.38 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Atlassian im Jahr 2027 5,50 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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