Atlassian Aktie News: Atlassian am Nachmittag fester

Das Papier von Atlassian legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,0 Prozent auf 161,49 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'589 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Atlassian-Aktie bisher bei 162,87 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 158,58 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 222'144 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 184,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Atlassian-Aktie. Am 11.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 56,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 65,30 Prozent könnte die Atlassian-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2026 erhielten Atlassian-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Atlassian am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,09 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Atlassian mit einem Umsatz von insgesamt 1.77 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.38 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 27,60 Prozent gesteigert.

Atlassian dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Atlassian-Gewinn in Höhe von 5,50 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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