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17.11.2026 20:27:13
Atlassian Aktie News: Atlassian am Dienstagabend mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Atlassian. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 4,7 Prozent auf 142,96 USD.
Die Atlassian-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 4,7 Prozent im Minus bei 142,96 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 26'888 Punkten liegt. Die Atlassian-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 139,64 USD ab. Bei 148,34 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 389'323 Atlassian-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 23.10.2026 markierte das Papier bei 229,96 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Atlassian-Aktie mit einem Kursplus von 60,86 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2026 bei 56,03 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 60,81 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Atlassian-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Atlassian gewährte am 05.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Atlassian hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,20 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Atlassian im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.77 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1.43 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Atlassian dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 04.02.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 5,53 USD je Aktie in den Atlassian-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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