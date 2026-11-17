Das Papier von Atlassian gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 5,6 Prozent auf 141,50 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 27'082 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Atlassian-Aktie bis auf 140,55 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 148,34 USD. Bisher wurden heute 123'604 Atlassian-Aktien gehandelt.

Am 23.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 229,96 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 62,52 Prozent. Bei 56,03 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 60,40 Prozent würde die Atlassian-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Atlassian 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 05.11.2026 äusserte sich Atlassian zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.77 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.43 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 04.02.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Atlassian im Jahr 2027 5,53 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen

Bullen übernehmen das Ruder: Atlassian-Aktie nach Milliarden-Umsatz im Aufwind

Ausblick: Atlassian legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor