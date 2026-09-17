Atlassian Aktie News: Atlassian präsentiert sich am Abend fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Atlassian nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,3 Prozent auf 192,82 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'424 Punkten liegt. Die Atlassian-Aktie legte bis auf 195,40 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 188,62 USD. Der Tagesumsatz der Atlassian-Aktie belief sich zuletzt auf 228'581 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (198,56 USD) erklomm das Papier am 04.09.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,97 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 56,03 USD am 11.04.2026. Der derzeitige Kurs der Atlassian-Aktie liegt somit 244,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Atlassian-Aktie. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Atlassian hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,09 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.77 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.38 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 5,49 USD je Aktie in den Atlassian-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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