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17.09.2026 16:29:00
Atlassian Aktie News: Atlassian am Donnerstagnachmittag gefragt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Atlassian. Zuletzt stieg die Atlassian-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 194,23 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die Atlassian-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 194,23 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'419 Punkten notiert. Die Atlassian-Aktie zog in der Spitze bis auf 194,77 USD an. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 188,62 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 75'705 Atlassian-Aktien den Besitzer.
Bei 198,56 USD erreichte der Titel am 04.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Atlassian-Aktie derzeit noch 2,23 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 56,03 USD am 11.04.2026. Derzeit notiert die Atlassian-Aktie damit 246,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass Atlassian-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Atlassian 0,000 USD aus. Am 06.08.2026 lud Atlassian zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.77 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 27,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.38 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Atlassian Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 5,49 USD je Aktie in den Atlassian-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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