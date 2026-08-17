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17.08.2026 20:27:13
Atlassian Aktie News: Atlassian fällt am Montagabend
Die Aktie von Atlassian gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Atlassian-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,5 Prozent auf 158,16 USD ab.
Um 20:26 Uhr rutschte die Atlassian-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,5 Prozent auf 158,16 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 30'018 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Atlassian-Aktie bei 156,75 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 159,07 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 405'189 Atlassian-Aktien.
Am 10.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 184,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 56,03 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Atlassian-Aktie 64,57 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für Atlassian-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Atlassian veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.77 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.38 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Atlassian-Gewinn in Höhe von 5,50 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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