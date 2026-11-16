Die Atlassian-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 149,53 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 27'272 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Atlassian-Aktie bei 143,99 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 149,03 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 449'700 Atlassian-Aktien umgesetzt.

Am 23.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 229,96 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2026 Kursverluste bis auf 56,03 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 62,53 Prozent würde die Atlassian-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Am 05.11.2026 hat Atlassian in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,35 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,20 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.77 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.43 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 04.02.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Atlassian einen Gewinn von 5,53 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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