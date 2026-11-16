Atlassian Aktie News: Atlassian am Montagnachmittag tiefer

Die Atlassian-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 147,87 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 27'273 Punkten steht. Der Kurs der Atlassian-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 143,99 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 149,03 USD. Bisher wurden heute 155'106 Atlassian-Aktien gehandelt.

Am 23.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 229,96 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 55,51 Prozent. Am 11.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 56,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Atlassian-Aktie derzeit noch 62,11 Prozent Luft nach unten.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Atlassian gewährte am 05.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Atlassian -0,20 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 1.77 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.43 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 04.02.2027 dürfte Atlassian Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Atlassian-Gewinn für das Jahr 2027 auf 5,53 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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