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16.10.2026 20:27:13
Atlassian Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Atlassian
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Atlassian. Das Papier von Atlassian gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 5,2 Prozent auf 205,80 USD abwärts.
Um 20:26 Uhr fiel die Atlassian-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 5,2 Prozent auf 205,80 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 29'222 Punkten steht. In der Spitze fiel die Atlassian-Aktie bis auf 204,12 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 219,20 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Atlassian-Aktien beläuft sich auf 351'605 Stück.
Am 16.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 223,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 72,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Atlassian 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Atlassian liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Atlassian hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,09 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.77 Mrd. USD – ein Plus von 27,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Atlassian 1.38 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Atlassian am 05.11.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz auf den 04.11.2027.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 5,50 USD je Atlassian-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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