Atlassian Aktie News: Atlassian am Freitagnachmittag mit Verlusten

Um 16:28 Uhr rutschte die Atlassian-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,8 Prozent auf 208,92 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'620 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Atlassian-Aktie bis auf 208,18 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 219,20 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 128'902 Atlassian-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 223,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2026). Derzeit notiert die Atlassian-Aktie damit 6,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 56,03 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2026). Mit Abgaben von 73,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Atlassian liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,09 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Atlassian 1.77 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.38 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Atlassian wird am 05.11.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2028 rechnen Experten am 04.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 5,50 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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