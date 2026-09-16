Atlassian Aktie News: Atlassian am Mittwochabend auf grünem Terrain

Um 20:26 Uhr ging es für das Atlassian-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 190,14 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'137 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Atlassian-Aktie bisher bei 190,38 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 185,56 USD. Zuletzt wechselten 162'745 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (198,56 USD) erklomm das Papier am 04.09.2026. Der derzeitige Kurs der Atlassian-Aktie liegt somit 4,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2026 auf bis zu 56,03 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 70,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Atlassian-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 06.08.2026 hat Atlassian die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,09 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1.77 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.38 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Atlassian Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Atlassian-Aktie in Höhe von 5,49 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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