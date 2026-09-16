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16.09.2026 16:29:00
Atlassian Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Atlassian
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Atlassian. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 188,57 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Atlassian nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 188,57 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'153 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Atlassian-Aktie bis auf 185,56 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 185,56 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Atlassian-Aktien beläuft sich auf 59'095 Stück.
Am 04.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 198,56 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Atlassian-Aktie 5,30 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 56,03 USD am 11.04.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 70,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Atlassian-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Atlassian 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Atlassian am 06.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Atlassian -0,09 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 1.77 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.38 Mrd. USD umgesetzt.
Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Atlassian Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 5,49 USD je Aktie in den Atlassian-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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