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15.09.2026 20:27:13
Atlassian Aktie News: Atlassian fällt am Dienstagabend
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Atlassian. Die Atlassian-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 191,31 USD ab.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 191,31 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 28'962 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Atlassian-Aktie bei 187,75 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 187,75 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 271'384 Atlassian-Aktien.
Am 04.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 198,56 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Atlassian-Aktie mit einem Kursplus von 3,79 Prozent wieder erreichen. Am 11.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 56,03 USD. Der derzeitige Kurs der Atlassian-Aktie liegt somit 241,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Atlassian-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 06.08.2026 hat Atlassian die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,55 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,09 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.77 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.38 Mrd. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Atlassian ein EPS in Höhe von 5,49 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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