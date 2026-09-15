Atlassian Aktie News: Atlassian am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Die Atlassian-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,0 Prozent auf 188,94 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'011 Punkten liegt. Die Atlassian-Aktie sank bis auf 187,75 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 187,75 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 135'187 Atlassian-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 198,56 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.09.2026). Mit einem Zuwachs von 5,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2026 bei 56,03 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 70,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Atlassian-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 06.08.2026 äusserte sich Atlassian zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Atlassian ein EPS von -0,09 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.77 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Atlassian Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,49 USD je Atlassian-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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