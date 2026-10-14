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14.10.2026 20:27:13

Atlassian Aktie News: Atlassian am Mittwochabend mit roter Tendenz

Atlassian Aktie News: Atlassian am Mittwochabend mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Atlassian. Zuletzt fiel die Atlassian-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 204,55 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Atlassian nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,7 Prozent auf 204,55 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'949 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Atlassian-Aktie bei 203,55 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 206,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 182'359 Atlassian-Aktien.

Am 13.10.2026 markierte das Papier bei 214,77 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Atlassian-Aktie. Am 11.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 56,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Am 06.08.2026 hat Atlassian in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,55 USD gegenüber -0,09 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.77 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.38 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2028-Kennzahlen am 04.11.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,50 USD je Atlassian-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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