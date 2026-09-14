Atlassian Aktie News: Atlassian am Abend mit sattem Kursplus

Die Atlassian-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,7 Prozent auf 191,79 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'244 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Atlassian-Aktie sogar auf 192,31 USD. Bei 185,65 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 576'188 Atlassian-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 198,56 USD erreichte der Titel am 04.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Atlassian-Aktie. Bei einem Wert von 56,03 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 70,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie.

Zuletzt erhielten Atlassian-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Atlassian am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,09 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.77 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Atlassian einen Umsatz von 1.38 Mrd. USD eingefahren.

Die Atlassian-Bilanz für Q1 2027 wird am 29.10.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Atlassian im Jahr 2027 5,49 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen

Bullen übernehmen das Ruder: Atlassian-Aktie nach Milliarden-Umsatz im Aufwind

Ausblick: Atlassian legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor