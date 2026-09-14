Atlassian Aktie News: Atlassian am Montagnachmittag mit Aufschlag

Die Atlassian-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 183,65 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 28'972 Punkten tendiert. Die Atlassian-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 188,00 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 185,65 USD. Der Tagesumsatz der Atlassian-Aktie belief sich zuletzt auf 198'297 Aktien.

Am 04.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 198,56 USD. Mit einem Zuwachs von 8,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2026 bei 56,03 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Atlassian-Aktie mit einem Verlust von 69,49 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Atlassian-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Atlassian 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Atlassian am 06.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,55 USD, nach -0,09 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Atlassian im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.77 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1.38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Atlassian-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 5,49 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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