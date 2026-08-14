Atlassian Aktie News: Atlassian am Freitagabend schwächer

Die Atlassian-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 162,28 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'987 Punkten liegt. Im Tief verlor die Atlassian-Aktie bis auf 162,02 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 166,21 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 583'634 Atlassian-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2025 auf bis zu 184,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,38 Prozent könnte die Atlassian-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2026 (56,03 USD). Abschläge von 65,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Atlassian-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Atlassian am 06.08.2026 vor. Das EPS belief sich auf 0,55 USD gegenüber -0,09 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Atlassian hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.77 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.38 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Atlassian am 29.10.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Atlassian einen Gewinn von 5,53 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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