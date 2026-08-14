Atlassian Aktie News: Atlassian tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Die Atlassian-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 163,87 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 30'068 Punkten liegt. Im Tief verlor die Atlassian-Aktie bis auf 162,25 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 166,21 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 277'865 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 184,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Atlassian-Aktie somit 10,94 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2026 (56,03 USD). Abschläge von 65,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 erhielten Atlassian-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 06.08.2026 äusserte sich Atlassian zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,09 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.77 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.38 Mrd. USD in den Büchern standen.

Atlassian wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 5,53 USD je Aktie in den Atlassian-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen

Bullen übernehmen das Ruder: Atlassian-Aktie nach Milliarden-Umsatz im Aufwind

Ausblick: Atlassian legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor