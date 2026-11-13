Atlassian Aktie News: Atlassian am Abend mit Abschlägen

Die Atlassian-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 151,43 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 27'930 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Atlassian-Aktie bis auf 148,75 USD. Bei 154,24 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 284'338 Atlassian-Aktien.

Am 23.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 229,96 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Atlassian-Aktie damit 34,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2026 auf bis zu 56,03 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Atlassian-Aktie 63,00 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Atlassian-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Atlassian 0,000 USD aus. Am 05.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Atlassian -0,20 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Atlassian im vergangenen Quartal 1.77 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Atlassian 1.43 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2027 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 5,53 USD je Aktie in den Atlassian-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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