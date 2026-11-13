Atlassian Aktie News: Atlassian am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Kaum Ausschläge verzeichnete die Atlassian-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 152,42 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ 100, der zurzeit bei 27'666 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Atlassian-Aktie sogar auf 155,50 USD. Die Atlassian-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 151,72 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 154,24 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 91'102 Atlassian-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.10.2026 auf bis zu 229,96 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2026 bei 56,03 USD. Mit Abgaben von 63,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Atlassian-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Atlassian am 05.11.2026. Das EPS lag bei 0,35 USD. Im letzten Jahr hatte Atlassian einen Gewinn von -0,20 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.77 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1.43 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 04.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 5,53 USD je Aktie in den Atlassian-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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