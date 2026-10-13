Atlassian Aktie News: Atlassian zeigt sich am Dienstagabend gestärkt

Die Atlassian-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 211,68 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 30'544 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Atlassian-Aktie bis auf 214,77 USD zu. Mit einem Wert von 208,81 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 289'167 Atlassian-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.10.2026 bei 214,77 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Atlassian-Aktie 1,46 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2026 bei 56,03 USD. Mit Abgaben von 73,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Atlassian-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Atlassian am 06.08.2026. Das EPS belief sich auf 0,55 USD gegenüber -0,09 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 1.77 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 27,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.38 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Atlassian veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2028-Finanzergebnisse von Atlassian rechnen Experten am 04.11.2027.

Experten taxieren den Atlassian-Gewinn für das Jahr 2027 auf 5,49 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen

Bullen übernehmen das Ruder: Atlassian-Aktie nach Milliarden-Umsatz im Aufwind

Ausblick: Atlassian legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor