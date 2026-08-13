|
13.08.2026 16:29:00
Atlassian Aktie News: Atlassian steigt am Donnerstagnachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Atlassian. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 157,43 USD zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Atlassian nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,4 Prozent auf 157,43 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 30'102 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Atlassian-Aktie bei 157,75 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 155,39 USD. Der Tagesumsatz der Atlassian-Aktie belief sich zuletzt auf 168'392 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 184,00 USD. Dieser Kurs wurde am 10.09.2025 erreicht. 16,88 Prozent Plus fehlen der Atlassian-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 64,41 Prozent würde die Atlassian-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Atlassian-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Atlassian liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Atlassian -0,09 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 1.77 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.38 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Atlassian wird am 29.10.2026 gerechnet.
Experten taxieren den Atlassian-Gewinn für das Jahr 2027 auf 5,53 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie
Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen
Bullen übernehmen das Ruder: Atlassian-Aktie nach Milliarden-Umsatz im Aufwind
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.