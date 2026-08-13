Atlassian Aktie News: Atlassian steigt am Donnerstagnachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Atlassian nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,4 Prozent auf 157,43 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 30'102 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Atlassian-Aktie bei 157,75 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 155,39 USD. Der Tagesumsatz der Atlassian-Aktie belief sich zuletzt auf 168'392 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 184,00 USD. Dieser Kurs wurde am 10.09.2025 erreicht. 16,88 Prozent Plus fehlen der Atlassian-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 64,41 Prozent würde die Atlassian-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Atlassian-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Atlassian liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Atlassian -0,09 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 1.77 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.38 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Atlassian wird am 29.10.2026 gerechnet.

Experten taxieren den Atlassian-Gewinn für das Jahr 2027 auf 5,53 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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