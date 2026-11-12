Atlassian Aktie News: Atlassian am Abend höher

Die Aktionäre schickten das Papier von Atlassian nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,4 Prozent auf 153,03 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 28'312 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Atlassian-Aktie bei 153,93 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 151,02 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Atlassian-Aktien beläuft sich auf 181'051 Stück.

Am 23.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 229,96 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 50,27 Prozent. Am 11.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 56,03 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Atlassian-Aktie damit 173,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Atlassian gewährte am 05.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,35 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,20 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1.77 Mrd. USD gegenüber 1.43 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 04.02.2027 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Atlassian im Jahr 2027 5,53 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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