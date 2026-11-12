Atlassian Aktie News: Atlassian am Nachmittag Verlust reich

Die Atlassian-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 150,29 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 28'202 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Atlassian-Aktie bisher bei 147,56 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 151,02 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 70'059 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Am 23.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 229,96 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 53,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie. Am 11.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 62,72 Prozent könnte die Atlassian-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Atlassian-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 05.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 1.77 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Atlassian 1.43 Mrd. USD umgesetzt.

Atlassian dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 04.02.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Atlassian-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 5,53 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen

Bullen übernehmen das Ruder: Atlassian-Aktie nach Milliarden-Umsatz im Aufwind

Ausblick: Atlassian legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor