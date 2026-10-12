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12.10.2026 20:27:13

Atlassian Aktie News: Atlassian am Abend nahe Nulllinie

Atlassian Aktie News: Atlassian am Abend nahe Nulllinie

Die Aktie von Atlassian zeigt sich am Montagabend ohne grosse Bewegung. Die Atlassian-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 206,64 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Atlassian-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 20:26 Uhr bei 206,64 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ 100, der derzeit bei 30'645 Punkten notiert. Der Kurs der Atlassian-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 212,84 USD zu. Der Kurs der Atlassian-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 205,55 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 208,97 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 133'571 Atlassian-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.10.2026 auf bis zu 212,84 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 56,03 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 72,89 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Atlassian-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Atlassian 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Atlassian am 06.08.2026. Das EPS belief sich auf 0,55 USD gegenüber -0,09 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 1.77 Mrd. USD gegenüber 1.38 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2028-Finanzergebnisse von Atlassian rechnen Experten am 04.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 5,49 USD je Atlassian-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Short 14’726.14 13.93 STBYEU
Short 15’268.99 8.98 S1BKCU
SMI-Kurs: 13’863.69 12.10.2026 17:30:00
Long 13’310.24 19.98 SOB7MU
Long 13’011.44 13.93 S95BFU
Long 12’461.14 8.98 SATBJU
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