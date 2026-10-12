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12.10.2026 16:29:00

Atlassian Aktie News: Atlassian reagiert am Montagnachmittag positiv

Atlassian Aktie News: Atlassian reagiert am Montagnachmittag positiv

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Atlassian. Zuletzt sprang die Atlassian-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 207,20 USD zu.

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Atlassian zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 207,20 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 30'651 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Atlassian-Aktie bei 212,84 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 208,97 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 71'544 Atlassian-Aktien.

Am 12.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 212,84 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,72 Prozent. Bei einem Wert von 56,03 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Atlassian seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 06.08.2026 äusserte sich Atlassian zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,55 USD gegenüber -0,09 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,60 Prozent auf 1.77 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.38 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 04.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q1 2028-Bilanz von Atlassian.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 5,49 USD je Atlassian-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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